Fransen bibberen na ongekende uithaal Feyenoord: ’Dit belooft weinig goeds’

Door onze Telesportredactie

Een terecht feest bij de Rotterdammers. Ⓒ ANP/HH

Met een evenaring van de grootste zege ooit in de Europa League toonde Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk (7-1) aan klaar te zijn voor de competitieclash met Ajax, zondag in de Johan Cruijff ArenA. Ook in internationale media is er veel lof voor de mannen van Arne Slot.