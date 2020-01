Vreugdenhil pokert zich weg naar zege op Weissensee

Gesloopt als ze waren, lagen de mannen van AB Vakwerk languit in het zwembad van hun hotel aan de Weissensee. Daar kwamen de verhalen pas goed los. De een nog mooier dan de ander. ,,Want zo is het dikwijls’’, zei Frank Vreugdenhil, de blije en trotse winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht op het bevroren Oostenrijkse matadoren-meer. „Iedereen wil altijd de belevenissen van de nummer 1 horen, terwijl de andere verhalen er soms nog wel meer toe doen.’’