Heitinga kent gevaar PSV: ’Zorgen dat we ze uit onze zestien houden’

Over de titel wilde Heitinga in de aanloop naar het duel met PSV niet spreken. „De realiteit is dat we een flinke achterstand hebben en dat je strijdt om de tweede plek”, zei de Ajax-coach. Het belang van die tweede plaats is groot voor beide clubs. „We hebben nog vijf wedstrijden te gaan. Het halen van de Champions League is heel belangrijk voor Ajax, ik denk dat dat voor zich spreekt. Daar verdien je de meeste centen en je wil dat je spelers op een zo hoog mogelijk podium spelen.”

Heitinga zegt naar Eindhoven af te reizen om te winnen. „Maar het belangrijkste is dat we een resultaat halen”, zei hij, waarmee de coach ook niet uitsluit dat er ergens genoegen genomen wordt met een gelijkspel. Ajax staat vanwege een beter doelsaldo een plek voor het team van coach Ruud van Nistelrooy. „We weten het belang van dit duel. Ik hoop dat het een spektakelstuk wordt. Ik kijk er enorm uit naar dit duel en om weer te mogen strijden met Ruud.”

Kracht van PSV

De Ajax-coach is op zijn hoede voor de kopsterke spelers van PSV. „We hebben gezien in de wedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal waar de kracht van PSV ligt”, zegt hij over de wedstrijd die PSV met 5-3 won. „Met name met voorzetten vanaf de flanken en uit standaardsituaties. Dan moeten we zorgen dat we ze uit onze zestien houden.”

Een week later treffen beide ploegen elkaar opnieuw, maar dan in de finale van de KNVB-beker in De Kuip in Rotterdam. „We gaan nu eerst voor dit duel en daar komt veel informatie uit. Maandag maken we een plan voor de volgende wedstrijd tegen PSV.” Volgens Heitinga is de competitiewedstrijd belangrijker. „Maar je wil elke prijs winnen.”