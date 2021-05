Anwar El Ghazi en Quincy Promes geven visitekaartje af met treffers

Anwar El Ghazi maakte zijn negende competitietreffer van het seizoen. Ⓒ ANP/HH

Londen - Anwar El Ghazi heeft zondag bewezen waarom Frank de Boer hem opgenomen heeft in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. Tegen Crystal Palace was de vleugelaanvaller van Aston Villa trefzeker. De eveneens geselecteerde Quincy Promes scoorde in de Russische competitie voor Spartak Moskou.