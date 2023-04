Premium Het beste van De Telegraaf

Jaan & Chris: adel verplicht Spakenburg heeft wéér een De Graaf die is uitgegroeid tot bekerheld

Door Jeroen Kapteijns en Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Jaan de Graaf (l.) die deel uitmaakte van het succesvolle IJsselmeervogels van 1975, zou er wel een dubbel gevoel aan overhouden als Chris de Graaf dinsdag met Spakenburg de bekerfinale haalt. „Maar toch zou ik het hartstikke leuk vinden.” Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN

Na 48 jaar heeft het voetbalgekke Spakenburg opnieuw een halvefinalist in de KNVB-beker. Waar IJsselmeervogels in 1975 de Sportploeg van het Jaar werd door de gigantische bekerstunt, heeft SV Spakenburg komende dinsdag thuis tegen PSV zelfs de kans om de prestatie van de grote rivaal te overtreffen. Aan de vooravond van een op voorhand historische bekeravond kruipen Jaan de Graaf, bekerheld van de Rooien in 1975, en Chris de Graaf, de jonge succestrainer van de Blauwen, bij elkaar in een Spakenburgs kroegje om ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken naar de aanstaande bekerkraker.