‘Ajax hoort in groepsfase, APOEL niet’

,,Geen enkele goede kans en zelfs geen enkele counter heb ik gezien waar we ons aan konden optrekken”, zag Doll. ,,We hebben tot de openingsgoal goed verdedigd, maar je moet eerlijk zijn: Ajax hoort in de groepsfase van de Champions League, APOEL niet.”

Het probleem lag volgens Doll in het gegeven dat zijn spelers geen balbezit konden houden. ,,We hebben snelle jongens voorin, maar die niet in stelling kunnen brengen. Ajax bracht ook veel meer power, snelheid en overtuiging dan wij.”

„In onze eerste wedstrijd op Cyprus stegen we ver boven onszelf uit. Alleen konden we daar in Amsterdam geen vervolg aan geven. Desondanks verlaten wij met opgeheven hoofd de Champions League.”