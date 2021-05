NAC-sponsors rammelen met geldbuidel: selectie krijgt een ton voor promotie

Twintig verschillende bedrijven leggen gezamenlijk 100.000 euro op tafel voor de NAC-selectie, als die er zondag in slaagt ten koste van NEC te promoveren. „Terug naar de Eredivisie, dat is ons belang. Wij zijn helemaal klaar met die eerste divisie”, is te lezen op het twitteraccount van NAC, dat in 2019 degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

De formatie van Maurice Steijn eindigde het reguliere seizoen als vijfde, maar rekende in de eerste twee play-offrondes al af met FC Volendam en FC Emmen. Tegen de Noord-Hollanders werd thuis met 3-1 gewonnen, terwijl een bloedstollende strafschoppenreeks er afgelopen donderdag voor zorgde dat Emmen degradeerde.

Zondag vecht NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion vanaf 18.00 uur met NEC uit wie de plek van Emmen in de Eredivisie inneemt.