’In zijn naam rijden we deze Tour de France’ Pello Bilbao boekt speciale zege voor Gino Mäder: ’Emoties lopen nog hoger op’

Door Hans Ruggenberg

Bilbao wijst op de sticker op zijn helm met de naam van Gino Mäder. Ⓒ ANP/HH

ISSOIRE - Natuurlijk waren er tranen die tussen de vele zweetdruppels over zijn wangen rolden. Pello Bilbao had zojuist alles gegeven wat er in zijn lijf zat om de tiende Tour-rit te winnen. De emoties bij zijn ploeg Bahrain Victorious liepen hoog op, vooral omdat uitgerekend de 33-jarige Spanjaard dit prachtige eerbetoon opvoerde voor de onlangs overleden Gino Mäder. Bilbao had een bijzondere band met de Zwitser, die zijn hond de naam Pello had gegeven. „Zeker nu de vermoeidheid toeslaat, lopen de emoties nog hoger op…”, kreeg ook ploegmaat Wout Poels het te kwaad.