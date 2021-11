’Mishandelde PSG-speelster Kheira Hamraoui verschaft belangrijke info aan politie’

Op een foto die L’Equipe wist te bemachtigen is het been van Hamraoui te zien. Op de achterkant van haar rechterdij heeft Hamraoui een grote blauwe plek en ook een open wond en een tweede, fijnere snee. Ze heeft bovendien ook verschillende hechtingen in haar scheenbeen en in haar handpalm. Ook op de linkerdij heeft ze averij opgelopen aan knie en kuit.

Ⓒ L’Équipe

De PSG-speler werd op 5 november op het politiebureau van Versailles ondervraagd en gaf haar relaas van een avond die in een nachtmerrie veranderde. Op 4 november, rond 19.15 uur, verliet Hamraoui haar huis in Chatou. Haar ploeggenote en vriendin, Aminata Diallo, was haar komen ophalen in een Toyota Corolla om met de hele ploeg en de technische staf te gaan dineren.

Daarna haalde het duo ook Sakina Karchaoui, de linksback van PSG, op. Onderweg zei Hamraoui dat zij „niets bijzonders had opgemerkt” en niet „de indruk had te worden gevolgd.” Al gaf ze ook aan dat ze niet heel hard had opgelet wat er op de weg gebeurde, omdat ze niet zelf reed. Rond 19.50 uur kwamen de drie teamleden bij het restaurant aan en parkeerden ze. Het diner verliep „normaal.” Volgens Hamraoui waren er geen spanningen in het team sinds het begin van het seizoen.

„Open de deur! Doe de deur open!„

Rond 22.00 uur keerden ze huiswaarts. Diallo zat opnieuw aan het stuur. Hamraoui zat aan de passagierskant en Karchaoui nam plaats achterin. Deze laatste werd omstreeks 22.30 uur bij haar thuis afgezet. Vervolgens reden Diallo en Hamraoui in een straat „met tweerichtingsverkeer en die niet erg breed is”, zoals het slachtoffer - dat op enkele minuten lopen woont - opmerkte. Enkele ogenblikken later, toen zij „een vrachtwagen of een vrij hoge bestelwagen” passeerden, die aan de linkerkant van de weg geparkeerd stond, zagen de twee spelers twee onbekende, gemaskerde mannen voor hun auto verschijnen.

„Op dat moment, zie ik geen wapen”, vertelde Hamraoui aan de Franse politie. „Ze beginnen meteen te schreeuwen: ’Open de deur! Doe de deur open!”, herinnert ze zich. „Degene aan mijn kant pakte me vast en trok me uit het voertuig. Hij greep een ijzeren staaf die hij in zijn broek of onder zijn trui had verstopt. Hij gaf me een eerste klap in de eerste momenten van de aanval om me uit de auto te dwingen. Ik viel op straat neer, waarna mijn aanvaller me verschillende keren sloeg met een ijzeren staaf. Ik zag dat hij vooral op mijn benen mikte en ik probeerde me met mijn handen te beschermen.”

Psycholoog

Hamraoui vertrouwde toe dat ze overvloedig was beledigd voordat ze haar aanvallers „getrouwde man” hoorde zeggen. Een detail dat werd bevestigd door Diallo, die tijdens de hele aanval door de tweede onbekende man werd vastgehouden. De scène duurde enkele minuten, „het leek me lang”, vervolgde het slachtoffer in haar relaas van de feiten aan de politieagenten van de recherche van Versailles. „Aminata vertelde me dat het sneller was gegaan. Ik denk dat de twee er vandoor gingen omdat er auto’s door de straat reden. Ze renden weg in de richting van het verkeer. Ze waren snel uit het zicht verdwenen. Ik denk dat er een auto in de buurt op hen stond te wachten.”

Daarna werd de middenveldster naar het ziekenhuis gebracht. Ze kreeg vervolgens zes dagen ziekteverlof en drie weken verlof van het werk. Ze heeft sindsdien wel haar individuele training hervat. Hamraoui wordt nu door een psycholoog en door de club nauwlettend in de gaten gehouden.

Bron: Het Nieuwsblad/L’Équipe