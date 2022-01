Veldrijdster Shirin van Anrooij (19) imponeert bij absentie van de groten, ook zege Tom Pidcock

Veel toprijdsters, onder wie wereldkampioene Lucinda Brand, stonden niet aan de start in Gullegem. Ook de Hongaarse Kata Blanka Vas, die de veldrit vorig jaar won, ontbrak.

Van Anrooij, de Europees kampioene bij de beloften, nam bij de start de leiding en stond die niet meer af. Ze kwam solo over de finish met een minuut voorsprong op Rochette. Inge van der Heijden eindigde als vijfde.

Pidock wint

Bij de mannen was het verschil minder groot. Toch was het uiteindelijk de verwachte winnaar die zijn handen in de lucht mocht steken. Tom Pidcock kwam als eerste aan de meet, ondanks diverse schoonheidsfoutjes. De Belg Joram Wyseure werd op zestien seconden verrassend tweede voor zijn land- en ploeggenoot Quinten Hermans.

Absentie Van der Poel

Mathieu van der Poel reed dinsdag wederom niet mee in Gullegem. Vader Adrie van der Poel vreest dat zijn zoon maanden langs de kant zal staan, zo zei hij tegen Sporza.

„Het is verstandig om pas te fietsen als alle rugproblemen van de baan zijn”, gaf Adrie zijn inschatting. „Ik denk dat Mathieu voor een langere termijn out zal zijn.”

Van der Poel kreeg tijdens de wereldbekercross van Dendermonde op tweede kerstdag opnieuw last van rugpijn. De pijn verergerde een dag later tijdens de wedstrijd in Heusden-Zolder, waarop de wielrenner besloot af te stappen. Medisch onderzoek wees dinsdag uit dat Van der Poel een zwelling heeft op een tussenwervelschijf.

„Mathieu doet zijn oefeningen voor zijn rug en neemt voldoende rust. Er is geen sprake van dat hij morgen start in de veldrit in Herentals”, aldus Adrie. Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix meldde dinsdag ook al dat de wielrenner niet zal starten in de cross in Herentals woensdag.