Burns pakt ruim 3 miljoen euro na winst laatste matchplay-kampioenschap

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Amerikaanse golfer Burns wint laatste matchplay-kampioenschap

08:48 uur De Amerikaanse golfer Sam Burns heeft in Austin (Texas) de 24e en laatste editie van het WGC Match Play op zijn naam geschreven. De 26-jarige Burns versloeg zijn landgenoot Cameron Young in de finale, die hij al na dertien van de achttien holes had beslist. De Amerikaan verdiende daarmee 3,5 miljoen dollar, omgerekend bijna 3,3 miljoen euro.

Bij matchplay spelen twee golfers tegen elkaar. Wie een hole in minder slagen aflegt dan de ander, krijgt een punt. Burns won al zijn zeven partijen op de Austin Country Club.

De Amerikaan versloeg in de halve finale met Scottie Scheffler de nummer 1 van de wereld. Hij had daar wel maar liefst 21 holes voor nodig. Burns verspeelde eerst een voorsprong van 3 punten en keek na twaalf holes tegen een achterstand van 2 punten aan. Burns knokte zich terug, nam op de zeventiende hole weer een voorsprong met een birdie, maar had op de achttiende een slag meer nodig dan Scheffler. Op de derde extra hole pakte Burns alsnog de winst.

In de strijd om de derde plaats moest Scheffler het daarna ook afleggen tegen de Noord-Ier Rory McIlroy. Zij behoren tot de favorieten voor de Masters, het majortoernooi dat op 6 april begint in Augusta.

Cavaliers vijf jaar na vertrek LeBron James terug in play-offs NBA

07:33 uur De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben zich voor het eerst sinds 2018 geplaatst voor de play-offs van de NBA. De ’Cavs’ verzekerden zich van deelname aan de strijd om het kampioenschap met een zege op Houston Rockets: 108-91. Vijf jaar na het vertrek van superster LeBron James is de club uit Cleveland terug in de play-offs.

De Cavaliers stonden tussen 2015 en 2018 met James in de ploeg vier keer op rij in de NBA-finale. Drie keer verloren ze daarin van Golden State Warriors, maar in 2016 bezorgde James ’zijn’ club wel de titel. De Amerikaanse superster stapte twee jaar later over naar Los Angeles Lakers. Sindsdien lukte het de Cavaliers niet meer om de play-offs te halen.

De 38-jarige James maakte zondagavond zijn rentree bij de Lakers na een voetblessure, die hem dertien wedstrijden aan de kant had gehouden. James begon tegen Chicago Bulls op de bank, maar kreeg alsnog bijna 30 minuten speeltijd. Hoewel de grote vedette topscorer werd met 19 punten, kon hij een nederlaag niet voorkomen (108-118). De ploeg uit LA staat op de negende plaats in het westen en is nog lang niet zeker van deelname aan de play-offs. Dat geldt naast de Cavaliers wel voor Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers (in het oosten), Denver Nuggets en Memphis Grizzlies (in het westen).

Volgens James hadden twee doktoren hem geadviseerd om zich te laten opereren aan zijn rechtervoet, waarin een pees is gescheurd. De Amerikaan besloot daar echter van af te zien nadat hij nog een arts had geraadpleegd. „De ’LeBron James van de voeten’ vertelde me dat ik het niet moet doen”, aldus de basketballer, die alles op alles wil zetten om de Lakers naar de play-offs te leiden.