MVV wil zo snel mogelijk kunstgras omruilen voor echt gras

14.48 uur: MVV Maastricht wil kunstgras zo snel mogelijk omruilen voor natuurgras. Aangezien de club uit de Keuken Kampioen Divisie slechts over één veld beschikt, waarop naast het eerste elftal ook alle teams uit de jeugdopleiding spelen en trainen, moet MVV een extra veld hebben. Het plan is boven de parkeerplaats voor stadion De Geusselt een trainingsveld aan te leggen.

MVV liet in 2015 het echte gras in De Geusselt vervangen door kunstgras. De laatste jaren kiezen echter steeds meer clubs uit het betaalde voetbal voor een terugkeer naar natuurgras, ook omdat dit vanaf 2025 weer verplicht is in de Eredivisie.

„MVV denkt eveneens richting de toekomst en wil daarom eveneens zo snel mogelijk overstappen op natuurgras”, staat op de website van de Limburgers. „MVV heeft echter de ongewenste situatie dat het als enige betaalde voetbalorganisatie in Nederland slechts de beschikking heeft over één veld.”

Na gesprekken met de KNVB en de Coöperatie Eerste Divisie heeft MVV architect Mathieu Bruls ingeschakeld. Hij kwam met het idee van een verhoogd en omheind trainingsveld naast het stadion, met daaronder parkeerplaatsen. MVV zegt in gesprek te zijn met de gemeente Maastricht, de eigenaar van het stadion, om dit project te realiseren en ook om een accommodatie voor de jeugd te vinden.

Wielerbond KNWU boos op politie om nieuwe regels motorbegeleiding

14.04 uur: Wielerbond KNWU vreest dat dit jaar een aantal koersen niet kan doorgaan vanwege de veranderde werkwijze die door de Nationale Politie is ingevoerd. Bij veel wielerwedstrijden zijn motoragenten nodig om het verkeer te regelen. Vanwege een tekort mochten de afgelopen jaren ook motoragenten met een zogenoemde C1-opleiding worden ingezet, die niet gespecialiseerd zijn in het begeleiden van koersen. Nu dat - volgens de KNWU plotseling - verboden is, dreigen rigoureuze aanpassingen van de wielerkalender.

De KNWU zegt al vanaf 2018 met de wielerkalender rekening te houden met de krapte van het aantal motoragenten. „Zo is het aantal wedstrijden met politiebegeleiding verder gedaald en zijn meer wielerwedstrijden ’omlopen’ geworden op een volledig afgesloten parcours. Met de inzet van C1-motoragenten naast de specifiek voor het begeleiden van wielerkoersen gekwalificeerde C2-agenten ging het jaren goed”, stelt de KNWU.

De Nationale Politie heeft besloten om de inzet van C1-opgeleide motoragenten, die vooral in hun eigen regio worden ingezet, nu te verbieden. De wielerbond zegt „overrompeld” te zijn door het besluit dat op de website van de KNWU als „onbehoorlijk bestuur” wordt omschreven. Dat motiveert de bond vanwege het „abrupt wijzigen van een jarenlange bestaande situatie, het niet tijdig betrekken of informeren van de KNWU en het niet bespreekbaar maken van alternatieve scenario’s of een redelijke overgangsregeling.”

Poolse regering tegen deelname Russen aan Spelen

11:43 uur: Sporters uit Rusland en Wit-Rusland moeten worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen totdat Rusland zijn troepen terugtrekt uit Oekraïne. Dat stelt de regering van Polen in reactie op de plannen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om atleten uit beide landen onder voorwaarden toe te laten in Parijs.

„Wij geloven sterk dat dit niet het moment is om te overwegen de weg voor Russische en Wit-Russische atleten te openen richting Spelen in welke vorm dan ook”, liet de Poolse minister van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring, die was opgesteld samen met de Baltische staten Litouwen, Estland en Letland en was medeondertekend door Oekraïne, dat vanzelfsprekend de plannen afkeurt.

„Er is geen enkele reden om af te wijken van de uitsluiting. We vragen het IOC dringend om de plannen te heroverwegen”, stellen de gezamenlijke ministeries van de vier landen. Estland dreigde eerder al de Spelen van Parijs te boycotten als daar Russen aantreden.

Het IOC vergadert dinsdag over de kwestie. De olympische beweging wil atleten niet uitsluiten op basis van hun afkomst en denkt aan deelname onder neutrale vlag.

Dopingzondaar Al-Muwallad mag in augustus weer voetballen

10:48 uur Al-Shabab-aanvaller Fahad Al-Muwallad mag in augustus weer voetballen nadat overeenstemming is bereikt met wereldantidopingbureau WADA over de schorsing, die hem onder meer zijn plaats kostte in de selectie van Saudi-Arabië voor het WK.

Al-Muwallad, een van de topspelers uit de Arabische competitie, werd vorig jaar mei geschorst door het lokale antidopingbureau SAADC nadat hij positief had getest op het verboden middel furosemide. De schorsing werd in augustus al opgeheven, met als motivatie dat de speler voldoende gestraft was. Dat leek de weg vrij te maken voor WK-deelname, maar het WADA stapte naar sporttribunaal CAS om het besluit aan te vechten. Omdat die zaak nog liep werd Al-Muwallad (28) in november alsnog buiten de WK-selectie gelaten.

Het Saudische antidopingbureau meldde dat overeenstemming is bereikt met het WADA, dat het beroep intrekt. Al-Muwallad zal zijn originele schorsing van anderhalf jaar uitzitten, die loopt vanaf februari 2022, het moment dat hij betrapt werd. Daarmee is de 73-voudig international (17 doelpunten) in augustus weer speelgerechtigd.

Amerikaanse golfer Burns wint laatste matchplay-kampioenschap

08:48 uur De Amerikaanse golfer Sam Burns heeft in Austin (Texas) de 24e en laatste editie van het WGC Match Play op zijn naam geschreven. De 26-jarige Burns versloeg zijn landgenoot Cameron Young in de finale, die hij al na dertien van de achttien holes had beslist. De Amerikaan verdiende daarmee 3,5 miljoen dollar, omgerekend bijna 3,3 miljoen euro.

Bij matchplay spelen twee golfers tegen elkaar. Wie een hole in minder slagen aflegt dan de ander, krijgt een punt. Burns won al zijn zeven partijen op de Austin Country Club.

De Amerikaan versloeg in de halve finale met Scottie Scheffler de nummer 1 van de wereld. Hij had daar wel maar liefst 21 holes voor nodig. Burns verspeelde eerst een voorsprong van 3 punten en keek na twaalf holes tegen een achterstand van 2 punten aan. Burns knokte zich terug, nam op de zeventiende hole weer een voorsprong met een birdie, maar had op de achttiende een slag meer nodig dan Scheffler. Op de derde extra hole pakte Burns alsnog de winst.

In de strijd om de derde plaats moest Scheffler het daarna ook afleggen tegen de Noord-Ier Rory McIlroy. Zij behoren tot de favorieten voor de Masters, het majortoernooi dat op 6 april begint in Augusta.

Cavaliers vijf jaar na vertrek LeBron James terug in play-offs NBA

07:33 uur De basketballers van Cleveland Cavaliers hebben zich voor het eerst sinds 2018 geplaatst voor de play-offs van de NBA. De ’Cavs’ verzekerden zich van deelname aan de strijd om het kampioenschap met een zege op Houston Rockets: 108-91. Vijf jaar na het vertrek van superster LeBron James is de club uit Cleveland terug in de play-offs.

De Cavaliers stonden tussen 2015 en 2018 met James in de ploeg vier keer op rij in de NBA-finale. Drie keer verloren ze daarin van Golden State Warriors, maar in 2016 bezorgde James ’zijn’ club wel de titel. De Amerikaanse superster stapte twee jaar later over naar Los Angeles Lakers. Sindsdien lukte het de Cavaliers niet meer om de play-offs te halen.

De 38-jarige James maakte zondagavond zijn rentree bij de Lakers na een voetblessure, die hem dertien wedstrijden aan de kant had gehouden. James begon tegen Chicago Bulls op de bank, maar kreeg alsnog bijna 30 minuten speeltijd. Hoewel de grote vedette topscorer werd met 19 punten, kon hij een nederlaag niet voorkomen (108-118). De ploeg uit LA staat op de negende plaats in het westen en is nog lang niet zeker van deelname aan de play-offs. Dat geldt naast de Cavaliers wel voor Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers (in het oosten), Denver Nuggets en Memphis Grizzlies (in het westen).

Volgens James hadden twee doktoren hem geadviseerd om zich te laten opereren aan zijn rechtervoet, waarin een pees is gescheurd. De Amerikaan besloot daar echter van af te zien nadat hij nog een arts had geraadpleegd. „De ’LeBron James van de voeten’ vertelde me dat ik het niet moet doen”, aldus de basketballer, die alles op alles wil zetten om de Lakers naar de play-offs te leiden.