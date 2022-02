Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwkomer Djavan Anderson zorgt voor Italiaanse invloed bij PEC Zwolle

Door Jeroen Kapteijns

Djavan Anderson duelleert in het shirt van Lazio Roma met Robin Gosens, toen nog speler van Atalanta. „In Italië ben ik een heel andere speler geworden”, aldus de PEC Zwolle-aanwinst. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op de laatste dag van de transfertermijn toverde hekkensluiter PEC Zwolle een konijn uit de hoge hoed. De Zwollenaren gaven het nieuwe elan, dat is ontstaan door twee zeges op rij in 2022, een extra impuls door Djavan Anderson te huren. De ex-Ajacied trof in het shirt van Lazio Roma grootheden als Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic en heeft een ruime ervaring met het 3-5-2 systeem waarmee PEC-trainer Dick Schreuder de laatste duels succes heeft geboekt.