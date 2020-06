Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in extase na kampioenschap met Liverpool

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk Ⓒ Action Images via Reuters

Dertig jaar na dato kon er in het rode deel van Liverpool weer eens uitbundig feest gevierd worden; Liverpool kroonde zichzelf voor het eerst sinds het seizoen 1989/1990 tot kampioen van Engeland. Britse media waren net zo in extase als de spelers van The Reds.