Zegt Verstappen ’gedag’ tegen Ocon?

„Ik ben blij om iedereen weer te zien”, aldus Ocon tegenover het Franse Le Figaro. Maar of dat ook voor Max Verstappen geldt.... Tijdens de GP van Brazilië vorig jaar kwam het tot een aanvaring tussen beide coureurs nadat de Fransman zijn Nederlandse collega tijdens de race had aangetikt en Verstappen zijn leidende positie kwijtraakte.

„Het is waar dat Max en ik onze hele loopbaan met elkaar hebben geknokt. Wat er in Brazilië gebeurde, zag iedereen als iets groots. Het viel wel mee. Ondanks wat er is gebeurd, hebben we respect voor elkaar. Dit hoofdstuk is gesloten. Het incident hebben we achter ons gelaten en we zullen in de toekomst weer met elkaar knokken op de baan, ”

Ocon reed in 2018 voor Racing Point in de koningsklasse, maar raakte aan het einde van het seizoen zijn zitje kwijt. Dit jaar was de Franse coureur reserve bij Mercedes. Renault heeft hem een contract gegeven voor 2020. Hij neemt de plek over van de Duitser Nico Hülkenberg.