’Thuisploeg’ voert wielershow op in Nederland Jumbo-Visma domineert Vuelta: ’Lootjes trekken wie de volgende is’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Robert Gesink Ⓒ Getty Images

BREDA - De droomstart van deze Ronde van Spanje in Nederland overtreft alle verwachtingen, met Jumbo-Visma in een glorieuze hoofdrol. De thuisploeg zorgde er drie dagen lang voor dat de honderdduizenden wielerfans getrakteerd zijn op een wervelende show, die elke dag een andere wending kreeg. Robert Gesink genoot na de winst in de ploegentijdrit van zijn dag in de rode trui, om die over te dragen aan landgenoot Mike Teunissen. Niet de derde Nederlander, Sam Oomen, maar de Italiaan Edoardo Affini is in het leiderstricot naar Spanje vertrokken.