Oranje langs Duitsland op FIFA-lijst

De mondiale ranking wordt nog steeds aangevoerd door België. Achter de Belgen pakte Frankrijk de tweede plek terug van Brazilië. Vorige maand was dat nog andersom.

De grootste stijger in de top is Spanje dat twee plaatsen steeg en nu zevende is. Door het verlies van Duitsland tegen Oranje zakte de 'Mannschaft' weg naar de 16e plek.