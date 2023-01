Premium Het beste van De Telegraaf

Dakar-winnaar Janus van Kasteren: ’We konden geen moment verslappen’

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Janus van Kasteren (r.) viert de eindzege met Marcel Snijders (l.) en de Pool Darek Rodewald. Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - Janus van Kasteren wilde in de 45e editie van de Dakar-rally geschiedenis schrijven en daarin is de 36-jarige Brabantse trucker van Team Iveco De Rooy geslaagd. Na Jan de Rooy, Hans Stacey en - zijn huidige teammanager - Gerard de Rooy (2x) werd de ondernemer in bouwmachines de vierde Nederlander die het vrachtwagenklassement wint.