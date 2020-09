Uitslagen & standen in Tour de France

Søren Kragh Andersen Ⓒ BSR Agency

Søren Kragh Andersen heeft vrijdag de negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Deense renner van Team Sunweb soleerde in de rit van Bourg-en-Bresse naar Champagnole naar de dagzege. Het betekende zijn tweede triomf in deze Tour en de derde winst voor Team Sunweb.