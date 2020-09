’Wout van Aert kan zomaar opnieuw etappe in Tour de France winnen’

„Als er eentje nog steeds geen vormen van vermoeidheid vertoont, is het Wout van Aert. Die sprintte aan het slot van de loodzware laatste Alpenrit ’gewoon’ nog even naar de derde plaats om eventuele bonificaties voor Tadej Pogacar weg te nemen”, vervolgt Boogerd. Van Aert won in dienst van Jumbo-Visma al twee ritten in deze Tour. „Zijn taak zal echter vooral zijn om Primoz Roglic te helpen en daarmee het geel veilig over de streep te brengen, al weet je het nooit of hij toch gaat sprinten als het met Roglic goed zit. Van Aert kan deze negentiende rit zomaar winnen.” Roglic heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 57 seconden op Pogacar.

Het profielkaartje van de 19e etappe in de Ronde van Frankrijk. Ⓒ Tour de France

Boogerd stelt verder: „De andere spurters zoals Sam Bennett en Caleb Ewan zullen ook nog hun kans willen pakken voordat ze de ’sprintfinale’ in Parijs hebben, evenals Peter Sagan. Die heeft de strijd om het groen met 52 punten achterstand op Bennett nog niet opgegeven en Matteo Trentin is ook nog niet uitgeschakeld. Het is mooi dat er in deze Tour om die trui een echt gevecht is, waar Sagan jarenlang al vrij snel zeker was van de winst. Al lijkt Bennett toch de man te gaan worden die zondag op het podium in Parijs het tricot draagt. Ik ga er in ieder geval vanuit dat de sprintersploegen een eventuele vluchtersgroep niet te veel ruimte geven. En als het op een massasprint aankomt, ben ik ook nog wel benieuwd hoever Cees Bol komt.”

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.