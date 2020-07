Jaap Stam teleurgesteld: ’De uitslag viel een beetje hoog uit’

„We hebben ons niet aan de afspraken gehouden”, zei de oud-trainer van Feyenoord die als opvolger van Ron Jans is aangesteld. „We gingen niet meer naar voren en gaven de tegenstander veel te veel tijd. We gaven de doelpunten ook veel te makkelijk weg. Even voor dat derde doelpunt was de bal wel over de zijlijn. Maar we hebben slecht verdedigd. Tegen goede ploegen kom je dan in de problemen. De uitslag is een beetje hoog uitgevallen, maar zo gaat dat dan soms.”

Stam wisselde Siem de Jong en kon nog niet over de geblesseerde Jürgen Locadia beschikken. Bij Columbus Crew hadden Eloy Room, Youness Mokhtar en Vito Wormgoor een basisplaats. Mokthar, oud-speler van PEC Zwolle, tekende voor een van de treffers.

Na een onderbreking van bijna vier maanden hervatten de Amerikaanse clubs het seizoen op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando. De resultaten uit de groepsfase van het toernooi tellen mee voor de reguliere competitie. Trainer Frank de Boer verloor met Atlanta United van New York Red Bulls (0-1). Hij stuit donderdag op het FC Cincinnati van zijn collega Stam.

Afgelasting door corona

Het duel tussen D.C. United en Toronto FC is vlak voor het eerste fluitsignaal afgelast. Een speler van een van die clubs zou positief op corona getest zijn. Eerder moesten FC Dallas en Nashville zich al helemaal terugtrekken van het toernooi. Beide clubs hadden voetballers die besmet waren met het coronavirus.