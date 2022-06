Knielend protest Amerikaanse wielrensters tegen abortusbesluit

Een flink deel van de wielrensters bij de start van de US Pro Criterium Championships, de nationale kampioenschappen in de VS, besloot te knielen tijdens het volkslied uit protest tegen een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waardoor vrouwen in de VS niet meer grondwettelijk het recht hebben op een abortus