PSV presenteert nieuwe doelman Vincent Müller

Hoewel Müller gehaald is met het oog op de toekomst, gaat de goalie als derde doelman deel uitmaken van de A-selectie van trainer Roger Schmidt.

„Vincent is een talentvolle jonge keeper die we de ruimte gaan geven om zich te ontwikkelen’, aldus technisch manager John de Jong van PSV.

„Met Yvon Mvogo en Lars Unnerstall hebben we twee goede ervaren keepers. Müller en Maxime Delanghe zijn jongens voor de toekomst. Met maatwerk, afhankelijk van het programma van de A-selectie en Jong PSV, zullen we hen stap voor stap begeleiden.”

Müller is blij met zijn stap naar Nederland. „PSV is een geweldig grote club, die internationaal hoog aangeschreven staat. Het is voor mij een eer dat ik op jonge leeftijd het vertrouwen en de kans krijg om mezelf te ontwikkelen. Ik zal er alles aan doen dat vertrouwen terug te betalen aan de club.”

Deze transferperiode heeft een heuse keeperstombola plaatsgevonden bij PSV. Jeroen Zoet is vertrokken naar het Italiaanse Venezia en Robbin Ruiter speelt nu voor Willem II. De jongelingen Youri Roulaux (Roda JC) en Yanick van Osch (Fortuna Sittard) mochten eveneens verkassen.

Mvogo werd gehuurd van RB Leipzig en degradeerde Unnerstal tot reservedoelman. Mvogo ging in de eerste twee competitiewedstrijden echter twee keer lelijk in de fout.