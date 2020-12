Fortuna Sittard boekt bij Heracles tweede zege op rij

Fortuna moest dit seizoen lang wachten op een overwinning, maar na de primeur vorige week tegen Willem II (3-2) volgde vrijdag direct de tweede zege.

De Limburgers kregen op het kunstgras wel wat hulp van de thuisploeg. Verdediger Marco Rente gleed de bal na een half uur spelen in eigen doel. Even daarvoor was aan de andere kant een doelpunt van Rai Vloet afgekeurd vanwege buitenspel. Spits Adrian Szöke, de vervanger van de geschorste Sinan Bakis, had in de openingsfase al een grote kans laten liggen om Heracles op voorsprong te koppen.

Met een dubbele wissel in de rust hoopte trainer Frank Wormuth in de tweede helft iets te forceren. Een van de invallers, Teun Bijleveld, leidde na een uur met slordig balverlies echter de 0-2 in. Emil Hansson pikte de bal op eigen helft op en bediende spits Sebastian Polter, die met een stiftje over keeper Janis Blaswich de voorsprong van Fortuna verdubbelde.

In de blessuretijd kopte invaller Delano Burgzorg, die eerder de lat had geraakt, de aansluitingstreffer binnen. Vlak voor het verstrijken van de extra tijd schoot Silvester van der Water de bal naast bij de laatste kans van Heracles.