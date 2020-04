Rakitic sneert richting eigen club FC Barcelona: ’Ik ben geen zak aardappelen’

„Ik ben geen zak aardappelen”, sneert Rakitic in een interview bij Mundo Deportivo. „Ik wil ergens zijn waar ik gewaardeerd word. Is dat hier, dan des te beter. Als het niet hier is, dan beslis ik waar het zal zijn.”

De Kroaat, die dit seizoen zijn basisplaats bij Barcelona is kwijtgespeeld, is net als meerdere andere spelers boos op het bestuur na het ontslag van trainer Ernesto Valverde. „Hoe hij en zijn staf behandeld werden, was niet mooi. Er zijn bepaalde dingen die me niet aanstaan”, liet hij eerder al optekenen tegenover Marca.

Het is al enkele maanden alle hens aan dek bij Barcelona. Vorige week stapte het voltallige bestuur op, waardoor enkel voorzitter Bartomeu nog is overgebleven.