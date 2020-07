Fernando Alonso (39): ’Ik sta opnieuw aan de top’

Alonso reed al van 2003 tot en met 2006 voor Renault, een periode waarin hij twee keer samen met de Franse constructeur wereldkampioen werd (2005 en 2006). Na een jaartje bij McLaren volgde een eerste terugkeer bij Renault (2008 en 2009), waarna in 2010 een overstap naar Ferrari volgde. De Spanjaard geldt als één van de meest getalenteerde rijders ooit.

Na zijn deelnames aan de IndyCar, 24u van Le Mans en de Dakar Rally maakt Alonso volgend jaar de meest spectaculaire comeback sinds die van Michael Schumacher in 2010. ’Schumi’ was toen 41 jaar, al werd zijn comeback toen geen succes.

’Beter dan ooit’

En dat wil de Spanjaard vermijden. De dag voor hij 39 werd, zat Alonso liefst acht uur op de fiets voor een fietstocht van 200 kilometer naar Covadonga. Hij heeft geen grammetje vet in zijn lichaam. „Hij staat qua gewicht en fysieke vorm op het niveau van 2009 tot 2011”, aldus zijn trainer Edo Bendinelli. „Hij is beter dan ooit om terug in de Formule 1 te stappen.”

Fernando Alonso gaat met zijn tijd mee en maakt een selfie. Ⓒ ANP/HH

Dat zei Alonso onlangs ook zelf tegen NBA-speler en landgenoot Pau Gasol (40). „Je voelt al wat sneller de pijn als je bijna 40 jaar oud bent”, aldus de coureur. „Vroeger speelde ik s’ morgens voetbal, daarna tennis, vervolgens ging ik fietsen en s’ avonds ging ik nog karten. Dat kan nu niet meer. Daarom train ik ook anders. Ik schaaf de details wat bij en kijk naar mijn zwakke punten. Ik ben nu beter dan ooit.”

Aan de top

Alonso verbleef tijdens de lockdown een tijdje in Zwitserland, waar hij de sportschool introk. Eenmaal terug in Spanje kroop hij dus de fiets op. Sinds hij in januari meedeed aan de Dakar is hij alweer 5 a 6 kilogram kwijt. „Ik was aan het begin van de pandemie enkele weken ziek. Ik heb me zelfs laten testen op corona, maar ik had het virus niet. Toch verloor ik toen wat aan kracht en eetlust, maar intussen haal ik opnieuw cijfers van jaren geleden. Ik wist niet dat ik nog zo’n uithoudingsvermogen had, ik sta opnieuw aan de top.”

Maar dat was allemaal zo gepland. „We hebben een trainingschema opgemaakt zodat hij zou worden zoals hij was op zijn hoogtepunt in 2010, toen hij naar Ferrari ging”, aldus Bendinelli. „We hebben alle parameters van toen vergeleken met die van nu en zijn begonnen met het doel om opnieuw die van tien jaar geleden te halen. Met veel werk en door het verlangen van Fernando. Hij heeft het lijf en het hoofd om te doen wat hij wil met een wagen.”

’Alles draait om 2022’

„Ik ben gegroeid en volwassener geworden”, stelt Alonso bij Marca. „Als je twee stappen terugzet en alles eens rustig bekijkt, dan ga je de zaken op een andere manier waarderen. Ik ben nu een veel betere coureur dan toen ik de Formule 1 verliet in 2018. En mijn leeftijd…Onzin. Snelheid wordt bepaald door de chronometer, niet door leeftijd. Carlos Sainz domineerde de Dakar. Hij kreeg iedereen klein en kijk hoe oud hij is (58 jaar, red.).”

Maar wanneer zal Alonso weer succes boeken in de koningsklasse van de autosport? Renault-baas Cyril Abiteboul kijkt alvast niet naar het eerste seizoen van de comeback van de Spanjaard. „Fernando kent de Formule 1 van binnen en van buiten. Hij kan iets opbouwen. Om een voorbeeld te geven: voor hem draait het allemaal om 2022. Hij heeft nauwelijks interesse in 2021. Hij zal dan wel voor ons racen en hij wil dat we zo competitief mogelijk zijn. Maar hij zegt ook: vergeet 2020 en 2021. Alles draait om 2022.”