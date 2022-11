Eden Hazard reageert gepikeerd na vraag over gewichtstoename

Eden Hazard reageert gepikeerd op een vraag over zijn gewichtstoename. Ⓒ ANP/HH

Een vraag over zijn gewichtstoename is bij Eden Hazard in het verkeerde keelgat geschoten. De Belgische international werd tijdens de persconferentie gevraagd naar een verklaring voor zijn mindere spel en was het niet eens met een journalist uit Egypte.