Michael Woods profiteert van val Geraint Thomas en slaat dubbelslag in Romandië

Dat kostte de Brit behalve de ritzege ook de leiderstrui, die hij normaal gesproken had overgenomen van de Spanjaard Marc Soler. Nu is Woods, die rijdt voor Israel Start-Up Nation, de nieuwe leider.

Ineos-kopman Thomas hoeft niet te wanhopen. Hij moet in staat worden geacht het verschil van elf seconden met Woods in de slotetappe van zondag, een individuele tijdrit over ruim 16 kilometer, goed te maken. De Australiër Ben O'Connor finishte nog net voor de opgekrabbelde Thomas als tweede.

In de stromende regen bereikte Thymen Arensman op een kleine twee minuten als tiende de finish in gezelschap van Wilco Kelderman. In het algemeen klassement staat Kelderman tiende, net een plek hoger dan zijn jonge landgenoot.

Hondenweer

De weersomstandigheden bleven de Ronde van Romandië parten spelen. Vanwege de verwachte sneeuw werd de start van de etappe al met twee uur vervroegd, en door het dichte wolkendek werd ook de afdaling van de Col de Suen (1ste categorie) deels geneutraliseerd.

Hondenweer zaterdag tijdens de Ronde van Romandië. Ⓒ Screenshot

Op het moment van de neutralisatie reed een zestal renners voorop. Net voor de top kregen zij te horen dat de afdaling richting de voet van de slotklim in de eerste drie kilometer geneutraliseerd zou worden. Het dichte wolkendek maakte een veilige afdaling onmogelijk. Het peloton kwam boven op de top - veertig kilometer van de finish - met een achterstand van een kleine vier minuten.

De Deen Magnus Cort begon, nog in gezelschap van Simone Petilli, aan de 21 kilometer lange slotklim met een voorsprong van ruim vijf minuten. Tien kilometer onder de top was hij de Italiaan kwijt, maar in de groep favorieten ging het tempo snel omhoog. Woods was de eerste die passeerde, gevolgd door Thomas, die al tweede stond in het klassement.

Door de ongelukkige val - Thomas schoot met zijn hand van zijn stuur af - miste hij de kans op zijn eerste overwinning sinds hij in de zomer van 2018 de Tour de France won.