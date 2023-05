’Door PSG geschorste Lionel Messi vertrekt uit Parijs’

Bij een overwinning op Lorient zouden alle spelers van de koploper van Frankrijk twee dagen vrij hebben gekregen, maar PSG ging zondagavond met 3-1 de boot in. Toch was de bijna 36-jarige Messi maandag niet present op die training, zonder toestemming. De Argentijnse wondervoetballer moest voor twee dagen naar het Midden-Oosten voor zijn ambassadeurschap van Visit Saudi. Die trip had hij eerder al twee keer moeten uitstellen, ook vanwege slechte resultaten met PSG. Onder meer na de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München.

Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren. Zijn contract loopt nog tot en met eind juni. L’Équipe meldt dat Messi deze zomer vertrekt uit Parijs. Eerder dit jaar kwamen berichten naar buiten dat Saoedi-Arabië weleens zijn nieuwe bestemming kon zijn, ook een terugkeer bij FC Barcelona werd niet uitgesloten voor de man die Argentinië in december na 36 jaar weer wereldkampioen maakte.

PSG staat met nog vijf speeldagen te gaan aan de leiding in de Ligue 1 met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Marseille. De landstitel is nog niet binnen, maar lijkt dus wel in orde te komen. In de Champions League, jaarlijks de grote uitdaging, werd PSG in de achtste finale uitgeschakeld door Bayern München. En in de Franse beker werd de club ook al in de achtste finale uitgeschakeld door Marseille.