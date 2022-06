Premium Het beste van De Telegraaf

Opgejaagd wild en roofdier Gaan ’Formule 1-banden’ voor titelverdediger Pogacar het verschil maken in Tour?

Door Hans Ruggenberg

Tadej Pogacar krijgt de handen van het publiek op elkaar bij de presentatie in het Tivolipark in Kopenhagen. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

KOPENHAGEN - Als een roofdier betrad Tadej Pogacar in 2019 het profpeloton en sindsdien verslindt hij zijn prooien zonder mededogen. Deze Tour de France zal hij meer dan ooit van zich af moeten bijten, wetend dat nu hij het opgejaagde wild is. De nog altijd pas 23-jarige Sloveen is dé te kloppen man, al lijkt hij elke keer zorgeloos de immense druk te weerstaan. Cruciaal in de eerste Tour-week wordt de kasseienrit, waar Pogi misschien wel door zijn ’Formule 1-banden’ het verschil gaat maken.