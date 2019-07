Teunissen stelt prioriteit: ’Kruijswijk moet veilig blijven’

„Kruijswijk moet veilig blijven”, aldus Teunissen, die de eerste etappe op zijn naam schreef, het geel pakte en met Jumbo-Visma een dag later ook de ploegentijdrit won.

Teunissen geniet van zijn gele trui, maar weet dat er meerdere belangen spelen. „Een dag langer in het geel rijden zou leuk zijn, maar Steven (Kruijswijk, red.) moet veilig blijven. Dat is het belangrijkste en heeft de hoogste prioriteit.”

De derde etappe kent een lastig slotstuk, eentje die niet is weggelegd voor de sprinters. Dus ook niet voor Dylan Groenewegen, die wel op tijd binnen moet komen, weet ook Teunissen. Maar de kans op de derde etappewinst op rij ligt tevens in het vizier. „Wout (Van Aert, red.) en ik kunnen het aan. We moeten goed met elkaar blijven communiceren en tegen het einde overleggen we wat we in de finale gaan doen, maar ik zie wel mogelijkheden voor mijzelf.”

Teunissen blikt nog even terug op de eerste twee dagen van de Tour. „Een droomweekend”, zegt hij. „Ik begin het langzaam te beseffen. Nog een dag langer in het geel, de ploegentijdrit. We laten met z’n allen laten zien waar we toe in staat zijn, dat is wel uniek allemaal.”