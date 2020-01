’B-elftal’ Ajax langs KAS Eupen in testduel

In Doha werd de club uit de hoogste afdeling van het Belgische voetbal verslagen met 2-0. De doelpunten vielen in de eerste helft.

Siem de Jong, gelegenheidsaanvoerder, tikte al snel de 1-0 binnen. Bijzonder daarbij was de voorzet van Carel Eiting, gegeven met de buitenkant van de voet. Lassina Traoré kopte nummer twee binnen, opnieuw op aangeven van Eiting.

Ajax speelde in een wat experimentele samenstelling. Bruno Varela stond in het doel, Edson Álvares en Perr Schuurs vormden het defensieve centrum, de 16-jarige Naci Ünüvar had eveneens een basisplaats. „We wilden een aantal dingen uitproberen”, zei coach Erik ten Hag.

Veel bekende namen ontbraken bij de koploper van de eredivisie, onder meer door blessures.