Gerry Hamstra kan bij Ajax ’assistent’ van Marc Overmars worden

De Amsterdammers gaan daarmee richting een organisatiestructuur zoals deze wordt gehanteerd in de Europese top. Daar heeft de voetbaltechnisch eindverantwoordelijke vaker één of meer echte vakmensen om zich heen, om de taken te verdelen. Hamstra kan zich bij Ajax gaan richten op talent uit en vóór de eigen jeugdopleiding. Op spelers die een eerste contract verdienen en het binnenhalen van nationaal en internationaal talent.

Wat het laatste betreft, heeft Hamstra als groot voordeel dat hij de markt van jonge talentvolle voetballers goed kent. In Heerenveen stuitte hij vaak op de onmogelijkheden deze binnen te halen. Tevens is hij jarenlang hoofd jeugdopleiding geweest bij Vitesse. Ajax ziet in hem daarom de man die kan schakelen tussen Overmars en de kraamkamer van de club.

De relatie tussen Hamstra en de top van SC Heerenveen stond al langer onder spanning. De interesse van Ajax heeft zijn vertrek versneld.