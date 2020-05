Leverkusen-aanvaller Havertz evenaart record Duitse legende Fischer

De 20-jarige speler scoorde twee keer in het duel met Borussia Mönchengladbach en heeft nu voor zijn 21e verjaardag al 34 doelpunten in de Bundesliga achter zijn naam staan.

De enige die dat ook lukte was Fischer. De voormalige spits van, vooral, Schalke kwam in zijn verdere loopbaan tot 268 treffers in de Bundesliga. Alleen Gerd Müller (Bayern München) scoorde vaker op het hoogste niveau in Duitsland.

Havertz zei naderhand meer van de wedstrijd te hebben genoten dan van zijn individuele mijlpaal. „Het was van onze kant een absolute topwedstrijd. We hebben heel goed gespeeld, daar heb ik van genoten. Tegen een zeer goede tegenstander hebben we eigenlijk vanaf de eerste minuut het initiatief gehad. Misschien hebben we iets te veel kansen gemist. Verder was het prima.”

