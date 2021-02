Zeljko Petrovic vreest voor practical jokes: Johan Cruijff of toch 538?

„De dag nadat ik stopte met voetballen, ging de telefoon. Johan Cruijff aan de lijn. Ik kon niet geloven dat hij het echt was. Ik dacht: dat zijn die gasten van dat gekke programma op de radio. Van 836 of 538 of hoe het ook heet. Maar hij was het echt. Ik kreeg een Johan Cruyff Court. Niet als beste talent van 39 jaar, maar voor mijn carrière. Een hele eer.”

„Met Ruud Gullit had ik precies hetzelfde toen hij me belde om assistent van hem bij Feyenoord te worden. Op oudejaarsavond 2004 belde hij en vroeg met zijn Amsterdamse accent: ’Zeljko, zou je mijn assistent willen worden?’. Ik kon het niet geloven. Twee minuten nadat ik had neergelegd, pakte ik de telefoon van mijn vrouw om terug te bellen. Toen hij opnam met ’Ruud Gullit’ wist ik pas zeker dat ik niet in de maling was genomen. Ruud Gullit kan bij mij nooit meer stuk. Die heeft mij een geweldige kans gegeven en we hebben heel goed samengewerkt. Ik vond het heel mooi om te horen bij Rondo dat hij mij meer dan wie ook deze kans bij Willem II gunde.”