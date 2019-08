Beste shorttracker gaat broekje te buiten

De 23-jarige Lim had eerder dit jaar in het nationale trainingscentrum de broek van een jongere teamgenoot naar beneden getrokken in het bijzijn van vrouwelijke shorttrackers.

Eerst had de Koreaanse schaatsbond (KSU) iedereen voor een maand geschorst, maar na gesprekken met de shorttrackers en bestudering van de beelden wordt alleen Lim berispt.

Bij de Winterspelen in Pyeongchang 2018 pakte Lim goud op de 1500 meter en brons op de 500 meter. Het afgelopen seizoen werd de Zuid-Koreaan met overmacht wereldkampioen shorttrack.