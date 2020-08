Nyck de Vries vierde in Formule E Berlijn

Een aanval in de slotfase op de Zwitser Sébastien Buemi om de derde plaats nog te bemachtigen, lukte niet. De Vries was eerder deze week in de eerste race op het speciaal aangelegde circuit op luchthaven Tempelhof ook vierde geworden.

Robin Frijns, die in de race van zaterdag sterk reed en als tweede finishte, had zondag pech. Een mankement aan de batterij in zijn elektrische sportwagen leidde ertoe dat hij niet kon starten.

De Fransman Jean-Éric Vergne won de race, maar de meeste aandacht was er voor António Félix da Costa. De Portugees stelde met zijn tweede plaats de wereldtitel al veilig, terwijl er nog twee E-Prix te gaan zijn in Berlijn. Hij vergaarde al 156 punten dit seizoen en is niet meer te achterhalen door de concurrentie.