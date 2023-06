Pastoor niet blij met vertrek Maduro: ’Who is Ajax?’

„Wij zijn hier met elkaar een bepaald traject ingegaan, zowel sportief, zakelijk als persoonlijk. Daarom zien we het niet zitten er aan mee te helpen”, aldus Pastoor na de huldiging van het gepromoveerde Almere tegenover ESPN. „We hebben een heel goed ingespeelde begeleidingsstaf. Zoals hij bij jullie analyseert, zo doet hij dat ook bij ons. Hedwiges is heel talentvol. We proberen juist door onze samenwerking, niet alleen met mij maar ook met andere stafleden, zijn rugzak heel erg te vullen zodat hij de club kan verlaten als hoofdtrainer, en niet als assistent-trainer.”

Pastoor hoopt Maduro nog te kunnen overtuigen, maar is niet verrast als hij zijn assistent snel kwijtraakt aan Ajax. „Ik zeg alleen maar wat wij ervan vinden, we weten hoe soms de hazen lopen. Dat de club een heel ander standpunt heeft dan de vragende partij, lijkt mij duidelijk. Persoonlijk ben ik er niet van de begaande paden te nemen, en deze club ook niet. Dus: who is Ajax?”

