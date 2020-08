Analyse: lijst met UCI-flaters wordt almaar langer

Hans Ruggenberg

Tom Dumoulin had zijn terechte woede over een levensgevaarlijke afdaling in de Dauphiné nog niet geuit, of Maximilian Schachmann knalde in de Ronde van Lombardije op een personenauto die het parcours op was gedraaid. Met een gebroken sleutelbeen eindigde de Duitser wonderwel nog als zevende. Eerder was Remco Evenepoel in Italië een ravijn in gevallen waar hij een bekkenbreuk en gekneusde long aan overhield.