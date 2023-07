NOC*NSF positief over sportminister Conny Helder van gevallen Rutte IV

Hij vond dat hard nodig. „Als we niets doen zal de corona-achterstand op sport en bewegen zich een op een vertalen in nog verder stijgende zorgkosten”, vervolgde Van den Tweel. „Investeren in sport en bewegen levert ruim 2,5 keer zoveel op aan maatschappelijke waarde. Verbinding van sport met het domein van de zorg en het onderwijs moet daarom ook voor een nieuw kabinet absoluut prioriteit zijn in het sportbeleid.”

Als gevolg van de coronacrisis is de sportbeoefening in Nederland fors gedaald.