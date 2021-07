Juve-coach Allegri: Ronaldo vol vuur voor nieuwe seizoen

Allegri is na twee jaar teruggekeerd bij de Italiaanse club waarmee hij vijf keer op rij landskampioen werd, maar niet de zo begeerde titel in Champions League veroverde. Juist met dat doel had hij Ronaldo in 2018 naar Turijn gehaald.

„Ronaldo? Hij is terug, zeer gemotiveerd”, zei Allegri tijdens een persconferentie over de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, die in verband werd gebracht met Paris Saint-Germain. Een transfer is niet aan de orde. „Ronaldo is een groot kampioen, een buitengewone voetballer en een intelligente vent. Ik heb hem gezegd dat dit jaar heel belangrijk is, dat ik blij ben dat hij terug is en dat hij een grotere verantwoordelijkheid heeft dan drie jaar geleden omdat we toen een team hadden met veel meer ervaring.”