Van Dijk maant Koeman: ’Ga snel rechtop staan bondscoach’

Het is het verschil tussen het onnodig veroorzaken van een penalty, het vervallen in oude fouten, een topprestatie bij Liverpool of het winnen van de Europa Cup I. Koemans buiging betrof Van Dijks uitverkiezing tot beste voetballer van het jaar 2018-2019 door de UEFA.

„Ditmaal heb ik gezegd dat de bondscoach weer snel rechtop moest gaan staan”, aldus Van Dijk over het opmerkelijke moment. „Ronald Koeman heeft namelijk een grote rol gespeeld in het winnen van die prijs. Hij haalde me van Celtic naar Southampton, was daar mijn trainer en nu weer bij het Nederlands elftal. Bij hem heb ik de kneepjes van het vak geleerd en leer ik nog steeds iedere training bij.”