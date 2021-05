Te Vrede, Haps en Becker bij Suriname

De opvallendste naam in de 23-koppige selectie is die van Sheraldo Becker. De aanvaller van Union Berlin, oud-speler van ADO Den Haag en PEC Zwolle, heeft recent ook toegezegd voor de ’Natio’ te gaan spelen.

Becker, Haps en Te Vrede zijn de nieuwkomers in de 23-koppige selectie, die voor het overgrote deel bestaat uit Surinaamse spelers, die in Nederland voetballen of hebben gevoetbald. Suriname speelt tegen Bermuda en Canada om een vervolg in de kwalificatiereeks.

De Surinamers versloegen in de WK-kwalificatie al Aruba en de Cayman Islands. Alleen de nummer één van de groep vervolgt de WK-kwalificatie.

Selectie :

Keepers: Warner Hahn, Claidel Kohinor, Ishan Kort.

Verdedigers: Damil Dankerlui, Ryan Donk, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ramon Leeuwin, Kelvin Leerdam, Ridgeciano Haps.

Middenvelders: Roland Alberg, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Tjaronn Chery, Mitchell Donald.

Aanvallers: Nigel Hasselbaink, Florian Jozefzoon, Sheraldo Becker, Gleofilo Vlijter, Ivenzo Comvalius, Dimitrie Apai, Diego Biseswar, Mitchell te Vrede.