Video: Gerwyn Price laat zich van de wijs brengen door ’vervelende’ dartsfan

Video

Linda de Mol eerlijk over ‘terugkeer’ naar RTL

Een langgekoesterde droom van Linda de Mol is uitgekomen. Vanaf zondag om 20:30 uur is ze te zien in de vierdelige thrillerserie Diepe Gronden. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de televisiekoningin over haar nieuwe avontuur.