AZ zoekt naar locatie na dakdrama

Ook voor het thuisduel van komende zondag met FC Groningen en waarschijnlijk ook de volgende thuiswedstrijden moet nog een oplossing worden gevonden.

„Ik weet niet waar we gaan spelen en volgens mij de andere mensen van AZ ook nog niet”, vertelde trainer Arne Slot zondag na de uitzege op RKC Waalwijk (0-2). „Nee, ik heb nu geen voorkeur, ik denk dat we maandag wel meer horen. Veel mensen zijn er druk mee bezig nu.”

AZ moet op zoek naar een andere locatie omdat het deel van het dak van het AFAS Stadion zaterdag instortte.

Jong AZ zou maandag het thuisduel met Telstar ook in het stadion in Alkmaar spelen. Die wedstrijd is inmiddels verplaatst naar het trainingscomplex van de club in Wijdewormer, waar Jong AZ de meeste thuisduels afwerkt.

Het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Ⓒ AZ

AZ speelde het uitduel met Marioepol met 0-0 gelijk.

