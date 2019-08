Duel Jong AZ verplaatst vanwege dakdrama

Omdat het een regionale derby betrof, met naar verwachting een hogere supportersopkomst dan normaal, was de wedstrijd verplaatst naar het stadion. Door het instorten van het dak moest AZ een andere locatie zoeken.

Het is nog onduidelijk waar het Europese duel met FC Mariupol van donderdag zal worden afgewerkt. AZ speelde drie dagen geleden met 0-0 gelijk tegen de Oekraïense ploeg. De inzet in het tweeluik is een plek in de play-offs met als ’prijs’ een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Bekijk ook: UEFA kent geen genade met AZ