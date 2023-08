VIDEO Kane levert meteen bij Bayern met doelpunt en assist

Kane startte in de basis bij de titelhouder, en was ook bij de snelle openingsgoal van Leroy Sané al betrokken geweest. Matthijs de Ligt begon op de reservebank en had zijn plaats in de dug-out amper ingenomen, of hij kon alweer opstaan om te juichen. Na dik drie minuten stuurde Kane Sané in de diepte weg en de Duitse aanvaller toonde zich ijskoud. Vrij voor Werder-goalie Jiri Pavlenka schoof de international beheerst raak.

Vorige week, bij zijn officiële debuut voor Bayern, kon Kane niets uitrichten in de met 3-0 verloren wedstrijd om de Duitse Super Cup tegen RB Leipzig. Na zijn invalbeurt in die wedstrijd had hij bij zijn eerste basisplaats duidelijk meer succes. Werder Bremen kreeg gaandeweg de wedstrijd een aantal goede kansen op de gelijkmaker, maar moest in minuut 75 toch de 0-2 slikken. Weggestuurd door Alphonso Davies schoot Kane via een Werder-verdediger raak.

Na de goal van Kane voerden nogmaals Sané en Mathys Tel de score in de slotfase op naar 0-4. De Ligt viel na ruim een uur in, Ryan Gravenberch bleef de hele wedstrijd op de reservebank.

