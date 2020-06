Waarschuwing Klopp aan adres concurrenten Liverpool

„De saamhorigheid die de jongens hebben getoond is zo exceptioneel dat ik het niet onder woorden kan brengen. En we zullen niet stoppen, we zullen niet stoppen”, benadrukte de veelgeprezen Duitser.

De club van de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kreeg donderdagavond zonder zelf te spelen zekerheid over de eerste landstitel in dertig jaar door de nederlaag van nummer 2 Manchester City bij Chelsea (2-1). Met een marge van 23 punten is Liverpool voor de onttroonde titelhouder niet meer te achterhalen.

„We moeten gefocust blijven en dat zullen we ook zeker doen”, vervolgde Klopp, die tot dusver dit seizoen in 31 competitieduels slechts één keer verloor (op 29 februari, 3-0 bij het laag geklasseerde Watford). „We zien de kansen die we hebben, maar dat we niet zullen stoppen betekent niet dat we ook alles gaan winnen. We willen eigenlijk alleen maar beter worden.”

Klopp won in 2019 met Liverpool de Champions League en het WK voor clubs. Dit seizoen strandden The Reds op het kampioenenbal in de achtste finales. Atlético Madrid versloeg de Engelse grootmacht twee keer (1-0 en 2-3 na verlenging). Klopp beseft mede daardoor terdege dat hij ook met zijn ingespeelde succesmachine geen garantie op succes heeft.

„De andere teams zijn ook echt goed en zullen nog beter worden. Manchester City bijvoorbeeld is extreem goed. Dus ik kan niet beloven dat we alles gaan winnen, maar ik kan wel beloven dat we er alles aan zullen doen om beter te worden. En dat is mogelijk, omdat je onderdelen in het voetbal altijd nog kunt verbeteren. Goed, de saamhorigheid is moeilijk om nog sterker te maken. Als we die teamspirit kunnen vasthouden, zou dat al mooi genoeg zijn. We staan er in elk geval goed voor en daarom staan we waar we nu staan.”

Liverpool beëindigde vorig seizoen de competitie als tweede, met 97 punten. De ploeg van Klopp verloor destijds ook slechts één keer. Manchester City prolongeerde niettemin de landstitel met 1 punt meer. „Door dat seizoen weten we bij Liverpool eens te meer dat je eigenlijk geen wedstrijd mag verliezen in de Premier League, want sinds Pep Guardiola daar trainer is, ligt City altijd op de loer. Voor dit seizoen hebben we niets meer gedaan dan anders, we hebben het opnieuw gedaan en deze keer was het wel voldoende voor de titel.”