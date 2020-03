Kluivert bewijst opnieuw zijn waarde voor AS Roma

Joao Pedro bracht de thuisploeg op voorsprong (1-0), maar Roma nam daarna de wedstrijd in handen dankzij twee treffers van Nikola Kalinic en Kluivert, die opnieuw trefzeker was. De aanvaller scoorde donderdag ook al in de Europa League tegen KAA Gent en hielp met dat doelpunt Roma zelfs naar de achtste finales.

Het laatste kwartier in Cagliari was enerverend. Gaston Pereiro, deze winter overgekomen van PSV, maakte zijn eerste treffer voor de Sardijnse club en bracht de spanning terug (2-3). Roma leek veilig na een rake vrije trap van Aleksandar Kolarov (2-4), maar Pedro zorgde met een late goal voor 3-4 en een hectische blessuretijd, die Roma met hangen en wurgen doorstond.

De goal van Pedro was een aparte. Hij schoot de bal uit een strafschop op doelman Pau Lopez van Roma, maar reageerde alert en kopte in de rebound alsnog raak.

