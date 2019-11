Michael van Gerwen is in Wolverhampton opnieuw de torenhoge favoriet. Ⓒ PDC

Amsterdam - Vanaf zaterdag begint de Grand Slam of Darts. Het majortoernooi in Wolverhampton is met spelers van zowel de bonden PDC en BDO én met twee vrouwelijke deelnemers een vreemde eend in de bijt. Dat vindt ook Michael van Gerwen. „Het zou niet mijn keuze zijn om het zo te doen”, stelt de beste darter ter wereld.